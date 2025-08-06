مهمة ومفيدة.. 4 أدوات موثوقة للتحقق من اختراق كلمة مرورك

يشكل تسريب كلمات المرور تهديدًا خطيرًا لحساباتك، ولكن لحسن الحظ، توجد بعض الأدوات المفيدة التي تساعدك على البقاء في مأمن من التهديدات الأمنية.

غالبًا ما نقوم بحفظ كلمات المرور على المتصفحات والتطبيقات وبرامج إدارة كلمات المرور؛ لاعتقادنا بأنها آمنة، ولكن الواقع الرقمي أقل أمانًا مما نتصور. فقد تتعرض بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك للاختراق في أي لحظة، لتصبح متاحة في منتديات مشبوهة، أو يتم تجميعها في ملفات تجسس، أو تُستخدم للوصول إلى حساباتك الشخصية دون علمك.

لكن الأسوأ؟ هو أنك قد لا تعرف ذلك إلا بعد فوات الأوان. لهذا السبب، أصبح التحقق من تسريبات كلمات المرور واتخاذ الإجراءات المبكرة بأهمية استخدام برامج مكافحة الفيروسات ذاتها.

ولحسن الحظ، تتوفر أدوات مجانية وموثوقة لمساعدتك على البقاء في مأمن من التهديدات الأمنية. وتفحص هذه الأدوات قواعد بيانات الاختراق ومصادر الويب المظلم بصمت للكشف عن ما إذا كانت بيانات اعتمادك تعرضت للاختراق، وتخبرك بما يجب عليك فعله بعد ذلك. وسنقدم لك 4 أدوات موثوقة للتحقق من اختراق كلمة مرورك، يمكنها أن تكون مفيدة وتحميك من عمليات سرقة الحساب.

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منصة Have I Been Pwned

اكتشف فورًا ما إذا كان بريدك الإلكتروني أو كلمة مرورك تم كشفها في خروقات بيانات سابقة. وتفحص هذه المنصة المستقلة والمجانية عنوان بريدك الإلكتروني عبر مئات من قواعد بيانات الاختراق المعروفة. وما عليك سوى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وستخبرك ما إذا كان تم تسريب بيانات من قبل. وهذه المنصة سريعة ومجهولة الهوية، ولا تتطلب التسجيل.

ميزة Google Password Checkup

إذا سبق لك حفظ كلمة مرور في متصفح "كروم" أو حسابك على "غوغل"، يمكنك استخدام ميزة فحص كلمة مرور "غوغل" للتحقق مما إذا كانت بيانات الاعتماد هذه قد تعرضت للاختراق. وتوفر هذه المنصة التي تعمل بصمت، والتي تم دمجها في متصفحك وحسابك على "غوغل"، تنبيهات فورية عند اختراق كلمات المرور أو إعادة استخدامها أو ضعفها.

أداة Google One

تفحص هذه الأداة مصادر الويب المظلم بحثًا عن علامات تشير إلى اختراق عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو بيانات اعتمادك الأخرى أو مشاركتها. كذلك، تفحص قواعد بيانات ومنتديات الويب المظلم وتتحقق من المعرفات الشخصية، بما في ذلك البريد الإلكتروني. وهذه الأداة متوفرة مع أي اشتراك في "Google One" بما في ذلك الاشتراكات التجريبية.

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أداة iCloud Keychain

إذا كنت من مستخدمي "أبل"، فإن أداة "iCloud Keychain" تتحقق تلقائيًّا مما إذا كانت كلمات مرورك المخزنة ظهرت في تسريبات بيانات معروفة.

وتعمل هذه الأداة على نظامي "iOS" و"macOS"، وتشير إلى كلمات المرور المخترقة أو الضعيفة أو المعاد استخدامها، وتشجع على استخدام كلمات مرور أفضل.