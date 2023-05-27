الصين تحذف 1.4 مليون منشور بمواقع التواصل الاجتماعي

ومنذ عام 2021 استهدفت الصين مليارات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة "تنظيف" للفضاء الإلكتروني في البلاد، وتسهيل سيطرة السلطات عليه.

وكثيرًا ما تعتقل بكين مواطنين وتفرض مراقبة على حسابات بسبب نشر أو مشاركة معلومات واقعية تعتبر حساسة أو منتقدة للحزب الشيوعي أو الحكومة أو الجيش، خاصة عندما تنتشر مثل هذه المعلومات على نطاق واسع.

وذكرت الإدارة أنه من بين 67 ألف حساب تم إغلاقها نهائيًا، تم حذف ما يقرب من ثمانية آلاف حساب بسبب "نشر أخبار مزيفة وشائعات ومعلومات من شأنها إلحاق أضرار".

وتلقى نحو 930 ألف حساب آخر عقوبات أقل صرامة، تراوحت من حذف جميع المتابعين إلى تعليق أو إلغاء امتيازات جني الأرباح.