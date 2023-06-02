واتساب يطلق "مركز أمان" لحماية المستخدمين من الاحتيال

وأعلنت شركة ميتا حسب موقع CNBC المتخصص في أخبار المال والأعمال، بأنها أنشأت "موردًا جديدًا على الإنترنت" لزيادة الوعي وتوفير المعلومات حول التكنولوجيا التي تستخدمها لضمان سلامة المستخدمين.

وتركز صفحة الأمان على المزايا الأمنية في تطبيق واتساب، التي تشمل الخصوصية الافتراضية، التي تمنع أي أحد من الاطلاع على الرسائل، في إشارة إلى خاصية التشفير التام التي يؤمّن بها واتساب الرسائل، بالإضافة إلى نظام الكشف التلقائي عن الحسابات المخادعة التي ترسل رسائل مزعجة، وكذلك ميزة تنبيهات الحماية الاستباقية التي تحمي حسابك عندما يتعرض لمحاولات اختراق.

ووفق "ميتا" تقدم صفحة "مركز الأمان" شرحًا لبعض المزايا والخيارات التي "ستضيف طبقات حماية إضافية"، تصعّب على المخترقين والمحتالين اختراق حساب واتساب أو الوصول إلى بيانات المستخدمين، مثل ميزة التحقق بخطوتين، والإبلاغ عن الرسائل المريبة، وحظر جهات الاتصال المزعجة، وغيرها.

ودعت صفحة الأمان الجديدة إلى ضرورة الابتعاد عن استخدام تطبيقات واتساب غير الرسمية، وهي تطبيقات منتشرة بين أوساط مستخدمي أندرويد، وتصفها الشركة بأنها "تطبيقات مزيفة لواتساب طورتها جهات خارجية"، حيث إن الشركة لا تدعم هذه التطبيقات لعدم التأكد من ممارسات الأمان التي تتبعها.