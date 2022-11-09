"يوتيوب" يضيف ميزة عرض المقاطع القصيرة لشاشات التلفاز

أعلنت منصة "يوتيوب" إضافة عرض المقاطع المصورة القصيرة إلى تطبيق شاشات التلفاز.

وكانت المنصة أدرجت حديثا ميزة "شورتس" للمقاطع المصورة القصيرة إضافة إلى المقاطع الطويلة، في إطار سعي الموقع لمنافسة تطبيق "تيك توك"، حسبما أورد موقع "ذا فيرج" التقني.

ويحظى "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية، بحوالي 1.5 مشاهدة لمقاطعه القصيرة في الشهر، بمعدل 30 مليار فيديو قصير، منذ بداية العام 2022، وتستمر الأرقام في الازدياد.

ويتخصص الموقع في عرض المحتوى المصور الطويل، الذي يتضمن الموسيقى والألعاب والأفلام، ما يجعل منافسة ميزة المقاطع القصيرة لما تقدمه تطبيقات "تيك توك" و"إنستغرام" أمرا صعبا.

وازدادت مشاهدة المقاطع المصورة حديثا من جهة، مع استخدام شريحة واسعة لموقع "يوتيوب" على شاشاتهم المنزلية، ما يوفر ميزة جديدة تجذب انتباه المستخدمين.

ولكن المقاطع القصيرة مرتبطة بشاشات الهواتف الذكية نظرا لشكل الفيديو الطولي الذي يتناسب مع أبعاد شاشة الهاتف، ووجود أدوات التحرير والتعديل، والقدرة على الانتقال بين المقاطع بسحب الشاشة إلى أعلى.