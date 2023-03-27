إيلون ماسك يلجأ للقضاء بعد تسريب "كود مصدر" تويتر

دفع تسريب وصف بأنه "هائل الخطورة" ويمكن أن يؤدي إلى كشف معلومات المستخدمين أو حذف الموقع في شركة "تويتر" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأخير إلى اللجوء للقضاء بهدف الكشف عن هوية المسؤول عن التسريب.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "تويتر" رفعت دعوى في المحكمة لإجبار موقع "GitHub" على كشف هوية المسؤول عن تسريب "كود مصدر" تطبيق "تويتر" على الموقع.

ويعتبر "كود المصدر" بمثابة الحمض النووي للتطبيق أو الموقع، حيث يكشف طريقة عمله ويمكن استخدامه لتقليد "تويتر" دون الحاجة لإنفاق الملايين على عملية التطوير، لذلك يعتبر ملكية فكرية.