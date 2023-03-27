إيلون ماسك يلجأ للقضاء بعد تسريب "كود مصدر" تويتر
دفع تسريب وصف بأنه "هائل الخطورة" ويمكن أن يؤدي إلى كشف معلومات المستخدمين أو حذف الموقع في شركة "تويتر" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأخير إلى اللجوء للقضاء بهدف الكشف عن هوية المسؤول عن التسريب.
وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "تويتر" رفعت دعوى في المحكمة لإجبار موقع "GitHub" على كشف هوية المسؤول عن تسريب "كود مصدر" تطبيق "تويتر" على الموقع.
ويعتبر "كود المصدر" بمثابة الحمض النووي للتطبيق أو الموقع، حيث يكشف طريقة عمله ويمكن استخدامه لتقليد "تويتر" دون الحاجة لإنفاق الملايين على عملية التطوير، لذلك يعتبر ملكية فكرية.
ونُشر الكود على الموقع من قِبل شخص ما يستخدم اسم "المتحمس لحرية التعبير /FreeSpeechEnthusiast"، ويعتقد المحللون أن أحد الموظفين السابقين الساخطين على "تويتر" هو المسؤول عن التسريب.
إلا أن ذلك الاعتقاد لا يضيق النطاق كثيراً، فمنذ اشترى ماسك الشركة في شهر تشرين الأول/أكتوبر مقابل 44 مليار دولار، قام بتسريح 75٪ من موظفي الشركة، البالغ عددهم 7500، مما يعني أن هناك الآلاف من الموظفين الساخطين.
وعلى الرغم من أن الدعوى رُفعت هذا الأسبوع، إلا أنه يعتقد أن أجزاء الكود المسربة كانت موجودة على "GitHub" منذُ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، على الأقل دون علم رؤساء "تويتر".
يذكر أن المسؤولين التنفيذيين في "تويتر" قلقون من أن تسريب الكود من شأنه تمكين "الهاكرز" من إزالة الموقع أو سرقة معلومات مستخدميه.