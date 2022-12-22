علماء يحذّرون من زيادة 300% في البيانات ونقص مساحات التخزين
حذّر علماء من جامعة أستون البريطانية من أن العالم حاليًا في خضم أزمة تخزين بيانات عالمية، مقارنة بما سيصل إليه حجم البيانات بعد عامين.
وذكر الفريق العلمي أنه من المقرر أن يزداد حجم البيانات بنسبة 300% في عام 2025 ولا توجد مساحة كافية في "السحابة" للاحتفاظ بهذا الكم الهائل من المعلومات.
ويسعى العلماء جاهدين لتطوير خطة لا تتضمن بناء المزيد من الخوادم التي تستهلك حاليًا ما يصل إلى 1.5% من الكهرباء في العالم سنويًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ولمعالجة هذه المشكلة، يقوم الفريق بتطوير تقنية جديدة لتزويد الأسطح بقنوات أقل من 5 نانومترات في العرض، أي حوالي 10000 مرة أصغر من عرض شعرة الإنسان.
وقال الدكتور مات ديري، الذي يقود المشروع، في بيان: "إن مجرد بناء مراكز بيانات جديدة دون تحسين تقنيات تخزين البيانات ليس حلًا قابلًا للتطبيق".
وأضاف: "نواجه بشكل متزايد مخاطر ما يسمى بأزمة تخزين البيانات، وحلول تخزين البيانات المحسنة ضرورية لمواكبة متطلبات العالم الحديث".
ويعيش العالم أسلوب حياة رقمًيا ينتج مجموعة هائلة من البيانات، وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، "ستكون نتيجة هذا الاعتماد المتزايد على البيانات توسعًا لا ينتهي في حجم سجل البيانات العالمي".
ويُظهر التقرير أن الزيتابايت المقدرة (ZB)، وهي مقياس لسعة التخزين الرقمية، في العام 2019 كانت 45 ZB فقط، ولكن بحلول عام 2025 من المقرر أن يرتفع ذلك إلى 175ZB". علمًا بأن زيتابايت واحد يعادل تريليون جيجابايت.
وجاء في التقرير: "إذا كنت قادرًا على تخزين البيانات العالمية بالكامل على أقراص DVD، سيكون لديك كومة من أقراص Blu-ray أحادية الطبقة يمكن أن تصل بك إلى القمر 23 مرة أو تدور حول الأرض 222 مرة".
ويأمل ديري وفريقه، في ظل الزيادة الهائلة الوشيكة، في إيجاد حل قبل نفاد الوقت.
ومن جهته، قال الدكتور أميت كومار ساركار: "سنستغل كيمياء البوليمر المتقدمة كمسار لزيادة كمية البيانات التي يمكن وضعها في وسائط التخزين".
وأضاف: "ستقلل زيادة كفاءة التقنيات الحالية بشكل كبير من الحاجة إلى بناء مكلف ومضر بالبيئة لمراكز البيانات الضخمة الجديدة، والسنوات الثلاث المقبلة ستكون حاسمة".
يشار إلى أنه، في العام 2010، ذكرت مؤسسة IDC أنه تم إنشاء 2 ZB فقط من البيانات وتكرارها في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا كان بعد 3 سنوات فقط من إصدار "أبل" لأول جهاز أيفون وبعد عام واحد فقط من وصول "سامسونغ" إلى السوق.
ومن المحتمل أن يكون هذان الجهازان قد تسببا بسرعة نمو البيانات التي نراها اليوم.
وتُظهر البيانات قفزة مذهلة بين عامي 2019 و 2020، من 41ZB إلى 64.2ZB، بسبب عمل الأشخاص من الأجهزة الشخصية وسط عمليات إغلاق أغلقت المكاتب.
وتتوقع مؤسسة IDC أيضًا أن 80% من البيانات العالمية ستكون غير منظمة بحلول عام 2025.