علماء يحذّرون من زيادة 300% في البيانات ونقص مساحات التخزين

حذّر علماء من جامعة أستون البريطانية من أن العالم حاليًا في خضم أزمة تخزين بيانات عالمية، مقارنة بما سيصل إليه حجم البيانات بعد عامين.

وذكر الفريق العلمي أنه من المقرر أن يزداد حجم البيانات بنسبة 300% في عام 2025 ولا توجد مساحة كافية في "السحابة" للاحتفاظ بهذا الكم الهائل من المعلومات.

ويسعى العلماء جاهدين لتطوير خطة لا تتضمن بناء المزيد من الخوادم التي تستهلك حاليًا ما يصل إلى 1.5% من الكهرباء في العالم سنويًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".