تطبيق "تيك توك" يأمل برفع الحظر المفروض عليه في الأردن

أعلن تطبيق "تيك توك" للتسجيلات المصورة القصيرة في بيان اليوم الإثنين أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه، بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات "تحرض على القتل والفوضى"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة الشهر الماضي على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال التطبيق في بيان: "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنًا للتعبير الإبداعي على منصتنا".