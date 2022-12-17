ماسك يقول إنه سيعيد حسابات الصحفيين المعلقة مؤخرا على تويتر

قال إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيعيد حسابات على "تويتر" خاصة بالعديد من الصحفيين تم تعليقها في جدل حول نشر بيانات عامة عن طائرة الملياردير.

وكتب ماسك على "تويتر": "قال الناس كلمتهم، سيتم رفع تعليق الحسابات التي حددت موقعي الآن".

وأثار تعليق "تويتر" غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك، مالك الموقع، رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في جميع أنحاء العالم أمس الجمعة.