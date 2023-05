رئيس غوغل السابق يطالب بقواعد صارمة للذكاء الاصطناعي

وبعد مغادرته غوغل، كتب إريك شميدت، كتابا في عام 2021 بعنوان "The Age of AI: And Our Human Future" مع هنري كيسنجر، وعالم الكمبيوتر دانييل هوتنلوشير، وشارك في كتابة مقال نشر في مجلة "أتلانتيك" في وقت سابق من هذا الشهر، بعنوان "الذكاء الاصطناعي على وشك جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر سمية".

وطالب شميدت، بوضع قواعد جديدة حول كيفية استخدام وسائل التواصل للذكاء الاصطناعي- بما في ذلك قبول عضوية جميع المستخدمين، ووضع علامة على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتوفير شفافية أكبر للبيانات، وجعل المنصات الاجتماعية مسؤولة عن بعض المحتوى الذي تروج له.