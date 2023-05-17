رئيس غوغل السابق يطالب بقواعد صارمة للذكاء الاصطناعي

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، إريك شميدت، من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، ودعا وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع قواعد "أكثر صرامة" بشأن استخدام محتوى الذكاء الاصطناعي.

ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف كبيرة في شأن استخدامه البيانات الشخصية واستغلالها، وسبق لدول كثيرة أن أبدت رغبتها في وضع قواعد لاستخدام الأدوات المشابهة لـ"تشات جي بي تي"، التي أطلقتها "أوبن إيه آي" في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقال شميدت، في حديثه خلال برنامج "First Move" على شبكة "CNN" الأمريكية: "يجب أن يستعد النظام بأكمله لهجوم من الصور غير الأخلاقية أو غير القانونية أو المتلاعبة".

وأضاف أن "الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى ضبط هذا الأمر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الحكومة بحاجة إلى التنظيم".