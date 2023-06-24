وسط تباطؤ الإنفاق على الإعلانات.. يوتيوب يتجه إلى "ألعاب الفيديو"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن شركة يوتيوب، تجري اختبارا لمنتج داخلي لممارسة الألعاب عبر الإنترنت، إذ سيكون بالإمكان تشغيل الألعاب في المنصة عبر متصفحات الويب، أو عبر الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد من غوغل، أو آي أو إس من آبل.

وكشفت "يوتيوب" عن هذه الميزة الجديدة، من خلال رسالة وصلت الموظفين عبر بريدهم الإلكتروني، دعتهم إلى اختبار المنتج الجديد بلايابلز Playables، تضمنت ألعابا مثل ستاك باونس Stack Bounce.

وذكرت الصحيفة بأن "الألعاب باتت محور تركيز الشركة منذ مدة طويلة"، بينما "كانت يوتيوب تختبر ميزات جديدة، لم تكشف عنها رسميا بعد.