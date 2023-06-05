ما سبب تهديد فرنسا بحجب تويتر في أوروبا؟
هددت فرنسا، مساء الأحد، إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بحجب خدماتها في الاتحاد الأوروبي في حال انتهاكها القواعد ونشر الأخبار المضللة، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وقال الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية جان نويل بارو، لإذاعة "فرانس إنفو": "إذا لم يلتزم موقع تويتر بقواعدنا، فسيتم حظره أوروبيا في حال تكرار مخالفات النشر"، معربًا عن قلقه بشأن التنظيم الأوروبي "المفرط" في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
ونقل موقع "مونت كارلو" عن الوزير جان نويل بارو، تطلعه لالتزام منصة "تويتر" بتلك القواعد الأوروبية بحلول 25 أغسطس/ آب، وإلا فلن تكون موضع ترحيب في أوروبا بعدها، وسيتم حظر المنصة من الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار المخالفة"، معترفًا في الوقت ذاته بأن "تويتر يؤدي دورًا مهمًا في النقاش العام، لكن المعلومات المضللة هي أحد التهديدات لديمقراطيتنا".
وتأتي تصريحات الوزير جان نويل بارو، بعد قرار "تويتر" الانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبي للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت، على ما ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة تييري بريتون، السبت، في تغريدة على الشبكة الاجتماعية التي يملكها إيلون ماسك.
وتم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة العام 2018، ووقعتها 30 منصة، من مثل "ميتا وغوغل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك"، بالإضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية لوكالة "فرانس برس" الجمعة: "إذا لم يكن (إيلون ماسك) جادًا بشأن المدونة، فقد يكون من الأفضل أن ينسحب".
ويدخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في 25 أغسطس/ آب لإجبار المنصات على مكافحة المعلومات المضللة، وينص على وجه الخصوص على "واجب إزالة المحتوى غير القانوني"، و"حظر الإعلانات التي تستهدف القاصرين"، ومن المقرر أن تفرض غرامات تصل إلى 6% من حجم الأعمال، على المنصات التي لا تمتثل لهذه القواعد.
من جهة أخرى، طالب الوزير الفرنسي بـ"إطار عمل أوروبي" في ما يخص الذكاء الاصطناعي، بشأن اللوائح الأوروبية المستقبلية حول الظاهرة التكنولوجية التي باتت تغزو أوروبا والعالم، بحسب "مونت كارلو".
وأضاف الوزير: "في هذه المرحلة، يعتبر موقف البرلمان الأوروبي مبالغا فيه لأنه يفرض التزامات تدقيق، والتزامات شفافية مفرطة بالنسبة لهذا النوع من النماذج، مثل شات جي بي تي.. يجب الاستثمار في هذا المجال وإلا سنبقى في معزل عن العالم".