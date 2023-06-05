ما سبب تهديد فرنسا بحجب تويتر في أوروبا؟

هددت فرنسا، مساء الأحد، إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بحجب خدماتها في الاتحاد الأوروبي في حال انتهاكها القواعد ونشر الأخبار المضللة، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وقال الوزير الفرنسي المفوض للشؤون الرقمية جان نويل بارو، لإذاعة "فرانس إنفو": "إذا لم يلتزم موقع تويتر بقواعدنا، فسيتم حظره أوروبيا في حال تكرار مخالفات النشر"، معربًا عن قلقه بشأن التنظيم الأوروبي "المفرط" في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ونقل موقع "مونت كارلو" عن الوزير جان نويل بارو، تطلعه لالتزام منصة "تويتر" بتلك القواعد الأوروبية بحلول 25 أغسطس/ آب، وإلا فلن تكون موضع ترحيب في أوروبا بعدها، وسيتم حظر المنصة من الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار المخالفة"، معترفًا في الوقت ذاته بأن "تويتر يؤدي دورًا مهمًا في النقاش العام، لكن المعلومات المضللة هي أحد التهديدات لديمقراطيتنا".