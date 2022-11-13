"تلغرام" يضيف ميزة بيع أسماء المستخدمين المميزة

أطلق تطبيق "تلغرام" للتواصل المباشر ميزة بيع وشراء أسماء المستخدمين المميزة للحسابات الشخصية والمجموعات العامة والقنوات.

وأعلنت الشركة عن إمكانية طرح الأسماء للبيع بطريقة مباشرة من خلال عقد مزادات خاصة على موقع فراغمنت، الذي يوفر إمكانية انتقال الاسم من شخص لآخر مجانًا، بحسب موقع "كريبتو دوت نيوز".

وأكدت الشركة على تأمين ملكية الأسماء ضمن شبكة "تلغرام" المفتوحة "تون"، المعتمدة على تقنية "بلوكتشين"، وهي شبكة غير مركزية طورها فريق "تلغرام" سابقًا.

وقالت الشركة: "لأول مرة في وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع المستخدمون حيازة ملكية كاملة على أسماء حساباتهم"؛ وفقًا لموقع الشركة.

ويمكن لمستخدمي تلغرام القدامى والمسجلين بأسماء قصيرة أن يعرضوا أسماء حساباتهم للبيع، ما يتيح لهم الاستفادة ماديًا من التطبيق من خلال عقد مزادات عادلة وشفافة.

كما يمكن للمستخدمين إضافة أسماء متعددة ومستعارة لحساباتهم ومجموعاتهم ضمن شبكة "تلغرام" المفتوحة.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى أي اسم بواسطة إشارة "@" من داخل وخارج التطبيق ضمن روابط بسيطة ومصغرة.

ويمكن زيارة موقع "فراغمنت" للبحث عن الأسماء واختيار الاسم المطلوب، ثم شراؤه ضمن مزاد بعملة "تون كوين" المشفرة الخاصة بمنصة "تلغرام".

لكن يجب أولًا فتح محفظة إلكترونية من العملة، ووضع أموال كافية فيها، ثم وصلها مع منصة "فراغمنت".

وبدأت "تلغرام" حاليًا ببيع الأسماء الأفضل بين أسماء المستخدمين على موقع المزاد، إذ أصبحت أشبه بسندات رقمية يمكن تداولها بين المستخدمين.

وبعد مرور 6 ساعات فقط على طرح الميزة، انتشرت آلاف المزادات على أسماء مشهورة لشخصيات وعلامات تجارية؛ مثل "كينغ" و"نايكي" و"فيفا"، التي بيعت بقيمة 900 ألف "تون"، ولا تزال أسماء كثيرة معروضة ضمن المزادات.

وتمتاز منصة "تلغرام" للرسائل المباشرة، باعتمادها على التخزين السحابي لمحتويات الرسائل خلافًا للتطبيقات المشابهة؛ مثل "واتس آب" الذي يخزن الرسائل على أجهزة المستخدمين.

وتسعى منصات عديدة للتواصل الاجتماعي إلى دمج عمليات التجارة الإلكترونية في تطبيقاتها؛ مثل بيع المنتجات ضمن تطبيق "تيك توك" أو إنشاء عملة مشفرة خاصة بالمنصة؛ مثل منصة "فيسبوك" وعملتها "دايم".

وتأتي الميزة الجديدة بمثابة تطبيق لتقنيات "ويب 3" من خلال تطبيق أفكار مثل توظيف العملات المشفرة وإلغاء مركزية المنصة والاقتصاد المبني على السندات الرقمية.