"السحر الأسود" تستولي على بيانات 100 ألف إسرائيلي وتعرضها للبيع

قامت مجموعة قراصنة جديدة تسمى BlackMagic (السحر الأسود) باختراق العديد من المواقع الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما فيها شركة صناعات عسكرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد بأن القراصنة كشفوا عن سجلات شخصية لأكثر من 100،000 إسرائيلي، بما في ذلك البيانات الشخصية وحتى صور بطاقات الهوية، مضيفة أن المتسللين قاموا بتخريب المواقع الإلكترونية برسائل مشفرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب تتبع مصدر قراصنة BlackMagic الجدد، لكن شركة الإنترنت الأمريكية الإسرائيلية Check Point Software Technologies لديها مؤشرات على أن المجموعة تحتفظ حاليًا بسجلات للشركات والمدنيين الإسرائيليين.

ولفتت إلى أنه من بين الشركات التي يدعي المتسللون أن لديهم إمكانية الوصول إلى بياناتها Elbit Systems المملوكة للحكومة الإسرائيليةالإسرائيلية، وشركة "رافايل" للصناعات الدفاعية المتقدمة، والعديد من شركات الشحن والخدمات اللوجستية.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "بعض البيانات مؤرخة من الأشهر القليلة الماضية، ما يعني أن التهديد حديث، ولم تكن الشركات على علم بعمليات التسلل".

وكشفت الصحيفة أنه في نهاية الأسبوع قدمت مجموعة المتسللين عرضًا لبيع الملفات التي تم الاستيلاء عليها من العديد من الشركات الإسرائيلية مع المعلومات الشخصية للعملاء مقابل بيتكوين واحد ( 16548 دولارًا) بسعر اليوم، ودعت المشترين المحتملين للتواصل من خلال تطبيق المراسلة الفورية Telegram.