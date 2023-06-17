تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب لدى آلاف المستخدمين

تعطل موقعًا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكان لشركة "ميتا بلاتفورمز" لدى آلاف المستخدمين، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية.

وأبلغ آلاف المستخدمين عن وجود مشكلات في تصفح "فيسبوك"، وبوجود مشكلات في "إنستغرام" كذلك.