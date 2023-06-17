تعطل فيسبوك وإنستغرام وواتساب لدى آلاف المستخدمين
تعطل موقعًا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكان لشركة "ميتا بلاتفورمز" لدى آلاف المستخدمين، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية.
وأبلغ آلاف المستخدمين عن وجود مشكلات في تصفح "فيسبوك"، وبوجود مشكلات في "إنستغرام" كذلك.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، ورد أكثر 1300 بلاغ على موقع "داون ديتيكتور" عن تعطل "واتساب"، وهي خدمة التراسل المملوكة لـ"ميتا".
وليست هذه المرة الأولى التي تتعطل فيها خدمات وسائط التواصل الاجتماعي هذه.
وعادة ما تحدث هذه الأعطال نتيجة أسباب عديدة، في مقدمتها تحديث الخوادم للمنصات، أو الهجمات الإلكترونية التي تسبب شللًا تامًا للخدمة، مما يعوق استخدامها.