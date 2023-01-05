لتحقيق عائدات مادية.. "تويتر" يلغي حظر الإعلانات السياسية

قالت رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، إيلا إروين، الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.

وكانت الشركة نشرت تغريدة الثلاثاء، قالت فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن "الإعلانات المستندة لقضية" في الولايات المتحدة وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.

ويجعل التغيير سياسات تويتر أقرب إلى منصات فيسبوك التابعة لشركة ميتا ويوتيوب التابعة لشركة الفابت التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني تيك توك يحظر الإعلانات السياسية.

وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي: "نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة".