هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات بديلة بسبب إيلون ماسك

كشفت تقارير تقنية أن الفوضى التي ضربت تويتر بعد استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على "تويتر"، وسياساته وتوجهاته التي كشف عنها، لاحقا، أحدثت موجة من الهجرة الجماعية لمستخدمي تويتر إلى تطبيقات أخرى.

ونقلت تقارير متنوعة أن مستخدمي تويتر، ومنهم طيف واسع من المغردين المؤثرين، قرروا التعبير عن غضبهم وامتعاضهم من أسلوب الإدارة الجديد في الشركة، وتغيير سياسات مراقبة المحتوى وغيرها من الأمور.

وتوجه مستخدمو "تويتر" إلى منصات أخرى؛ منها "ديسكورد" و"تمبلر" و"ماستودون"، إذ شعر كثير منهم بالقلق إزاء تصريحات ماسك عن نواياه في تخفيض شدة سياسات مراقبة المحتوى، ونشر جو من حرية التعبير غير المقيدة.

وقد تنعكس توجهات ماسك نحو تحرير النشر على "تويتر" سلبيا على أقليات تعاني من الإقصاء وخطابات الكراهية، ما دفع بعض الناشطين للخوف مما يمكن أن يتعرضوا له.

"ديسكورد"

اختار بعض المغردين منصة "ديسكورد" لإنشاء حسابات بديلة لحساباتهم في "تويتر"، بهدف نشر أفكارهم والتعبير عنها، على الرغم من أن الأخير كان رائدا في مجال التأثير الاجتماعي والسياسي.

وقالت الناشطة كاسي لابيل: "لا يمكن لأي منصة أن تستبدل "تويتر"، ولكننا مجبرون على نقل دائرة تأثيرنا المجتمعي إلى غيرها لنحمي أنفسنا من الكارهين والعنصريين"؛ وفقا لموقع "وايرد".

وسبق أن أشار ماسك إلى إمكانية فتح حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد حظره نتيجة نشره لمعلومات مغلوطة في حسابه على "تويتر".

"ريديت"

جذبت منصة "ريديت" أيضا المستخدمين كبديل عن "تويتر"، إذ إن تجربة استخدام الموقع شبيهة بتجربة "تويتر"، غير أن المنصة تهتم ببناء ثقافة خاصة بالإنترنت.

وتعتبر المنصة من أشهر الشبكات الاجتماعية في العالم وتتضمن آلاف المجتمعات الصغيرة التي تتنوع في الاهتمامات حسب توجهات أصحابها ومنشئيها.

"كوهوست"

وتوفر منصة "كوهوست" كذلك تجربة خالية من الإعلانات والتتبع، ويمكن استخدامها مجانا أو دفع مبلغ مقابل تسجيل حساب خاص، ولكنها لا تقدم تطبيقا على الهاتف الذكي، وتعتمد فقط على واجهة ويب على الإنترنت.

منصة "تمبلر"

حاول تطبيق "تمبلر" الذي عانى من أزمات في السابق أدت إلى هجرة نحو ثلث مستخدميه، الاستفادة من أزمة تويتر، وعاد في قرار صادم للتسامح مع المحتوى الإباحي أملا في جذب عدد أكبر من المشتركين الجدد.

ويعتبر "تمبلر" منصة تركز على المحتوى المرئي أكثر من الكلمات، وبالتالي فهي خيار مثالي للكثيرين.

وحققت المنصة نسبة 48% من المستخدمين النشطين، و61% من المستخدمين الجدد، من جيل الشباب؛ وفقا لموقع "إيفنينغ ستاندرد".

"ماستودون"

ونتيجة خوفهم من تبعات قرارات ماسك الجديدة، بحث الناشطون عن منصات أخرى مشابهة؛ مثل "ماستودون" الذي بدأ بالاستفادة بعد انتقال ملكية "تويتر" إلى ماسك.

وقال يوجين روخو، المدير التنفيذي للمنصة: "سجل 18 ألف شخص حسابا جديدا على منصة "ماستودون" في أكتوبر/تشرين الأول 2022، فضلا عن 381 ألف حساب نشط".

وأطلق الناشطون وسما على "تويتر" لهجر المنصة؛ بعنوان #TwitterMigration، يعلنون فيه إنشاء حسابات احتياطية على "ماستودون" في حال اضطرارهم إلى ترك "تويتر".