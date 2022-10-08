ساعد أشخاصًا في حالات طوارئ.. ازدياد شعبية تطبيق ناشئ لمشاركة الموقع الجغرافي

بدأ تطبيق بريطاني ناشئ لمشاركة الموقع الجغرافي، اكتساب شعبية في الولايات المتحدة؛ حيث نصحت السلطات هناك لاستخدامه لمساعدتها في الاستجابة لحالات الطوارئ.

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن السلطات في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس، نصحت رواد أحد المهرجانات الموسيقية هناك بتنزيل واستخدام تطبيق "what3words"، لمساعدة خدمة الطوارئ 911 للعثور على شخص يحتاج النجدة وسط حشود من الناس.

وفي آذار/مارس الماضي، أصبحت مدينة أوستن (عاصمة الولاية ومقر مقاطعة ترافيس) أول مدينة في تكساس تتيح خدمات التطبيق عبر مسؤولي الشرطة، والإطفاء، وخدمات الطوارئ الطبية.

وذكر الموقع أن سبب أهمية التطبيق الذي أنشأته شركة ناشئة مقرها لندن، أنه أداة، فضلًا عن بساطة طريقة مشاركة الأشخاص لموقعهم في حالات الطوارئ.

وبحسب "أكسيوس" فقد حظي التطبيق بشعبية كبيرة على مستوى الولايات المتحدة والعالم، بعد أن ساعد متنزهين تقطعت بهم السبل في كندا، وراكبي خيول مصابين في المملكة المتحدة، وسائقي توصيل في الهند.

وأشار إلى أن التطبيق أيضًا يمكن أن يعمل في المناطق التي لا توجد بها إشارة هاتف، كما أنه مفيد بشكل خاص في الأماكن الكبيرة التي تتضمن العديد من المداخل.

ويعمل تطبيق "what3words" على أجهزة أيفون والأجهزة التي تستخدم نظام أندرويد، كما يمكن الوصول إليه واستخدامه من خلال أي متصفح للويب.

وفيما يتعلق بطريقة عمله، فإن التطبيق يقسّم العالم إلى مربعات طولها 3 أمتار، ويعطي كل مربع اسمًا يتكون من 3 كلمات.

ووفقًا لذلك، يمكن للأشخاص الذين يتصلون برقم الطوارئ 911 في أوستن توفير الرمز (الذي يوفره التطبيق)، وإبلاغه لمتلقي مكالمتهم في الطوارئ، إذا واجهوا مشكلة في شرح مكانهم.

وفي هذا الصدد، قال الكابتن "دارين نواك" من المقاطعة الأمريكية إن الجزء الأصعب والأهم في تلبية طلب طوارئ لأي مكالمة هو الإجابة عن سؤال "أين أنت".

وأشار إلى أن "تطبيق what3words يجعل من السهل الوصول إلى موقع المستنجد، بدلًا من الأرقام، عن طريق الهاتف أو الراديو".

وأضاف "نواك" أنه حتى في حالة إذا كان الطالب للطوارئ ليس لديهم التطبيق، فيمكنه فقط إرسال رسالة نصية إلى رقم 911، ومن خلال نظام خاص بالطوارئ يمكن تقدير موقع المتصل، ومن ثم ربطه بالمعرّف الفريد لتطبيق "what3words" لمشاركة الموقع الدقيق للمستنجد مع فريق الاستجابة للطوارئ.

ولفت الموقع إلى أن العلامات التجارية سوبارو، وجاكوار، ولاند روفر، تخطط لدمج تقنية تطبيق "what3words" في بعض المركبات.

