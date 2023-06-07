ميزة طال انتظارها.. واتساب يختبر إرسال الصور بجودة عالية

ومن المتوقع أن يتيح التطبيق أمام المستخدم خياران، الأول إرسال الصورة بالجودة القياسية "المضغوطة"، وهو الخيار الافتراضي، في حين أن الخيار الثاني، هو إرسال الصور بالجودة العالية HD، ليرسل التطبيق الصورة بأبعاد أكبر وجودة أفضل من المعتاد، مع ضغطها بشكل أخف أيضا دون إرسالها بالأبعاد الأصلية.

ويقوم تطبيق "واتساب" بإرسال الصور بجودة قياسية "مضغوطة" بشكل افتراضي؛ لأن ذلك يضمن إرسالها واستقبالها بشكل سريع، لكن الصور تُرسل بجودة أقل، ما يضيع بعض تفاصيلها، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يلجأون إلى طرق بديلة.

وسيضع تطبيق "واتساب" عند إرسال الصور بجودة عالية، وسم HD على الصورة، ليعرف مستقبل الصورة أنها مرسلة بجودة أعلى، ويسهل تمييزها داخل المحادثة.