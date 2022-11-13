تطبيق Meet يظهر بواجهة جديدة على تلفزيونات "سامسونغ" الذكية

ظهر تطبيق Google Meet الرسمي الجديد المحدث على أجهزة تلفزيون "سامسونغ" الذكية، ويحتوي على واجهة مستخدم محسّنة للشاشة الكبيرة ويسهل استخدامه مع وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون.

وعلى عكس تطبيق Google Duo، الذي يحتوي على مظهر فاتح، يحتوي تطبيق Google Meet على واجهة مستخدم داكنة، وهو أكثر راحة للعيون.

وبمجرد تسجيل الدخول، فإنه يعرض جميع جهات الاتصال والمكالمات الجماعية الحديثة على شاشة New Call، مما يسهل بدء مكالمات الفيديو.

وتحتوي واجهة مكالمات الفيديو على خيارات لإنهاء المكالمة وتشغيل أو إيقاف كاميرا الويب والتمكين من تعطيل الميكروفون وفتح الفيديو في نافذة منبثقة وتعطيل تأثيرات الفيديو.

ومن خلال لقطات الشاشة، يمكن أن تعرض ما يصل إلى 4 أطراف في مكالمة الفيديو الجماعية، بحسب موقع "سام موبيل" المقرب من "سامسونغ".

والتطبيق مدرج في متجر تطبيقات Tizen من "سامسونغ"، وسيتم إدراج طرازات التلفزيونات المتوافقة قريباً، التي تعمل مع كاميرا الويب.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، جلبت "سامسونغ" ببطء ولكن بثبات تطبيق "تيك توك" إلى أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها في المزيد من الأسواق.

وظهر التطبيق الصيني لأجهزة تلفزيون "سامسونغ" لأول مرة في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من عامين، وتم طرحه في أمريكا الشمالية في نهاية عام 2021.

والآن، بعد عام تقريبًا، أصدرت "سامسونغ" إعلانًا بأن "تيك توك" متاح لأجهزة التلفزيون الذكية في بلد إضافي واحد في أوروبا هو بولندا.

ويمكن تنزيل تطبيق الوسائط الاجتماعية من متجر تطبيقات Samsung TV على عدة طرز من 2018 إلى 2022، بما في ذلك QLED و Neo QLED و QD OLED و Smart Monitors.

وكانت استراتيجية شركة "غوغل" حول الرسائل وتطبيقات مكالمات الفيديو في حالة من الفوضى في الماضي القريب.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أطلقت الشركة وأنهت عدداً من التطبيقات مثل Gtalk و Google Allo و Google Duo و Google Hangouts.

وفي الآونة الأخيرة، قامت الشركة بدمج تطبيقي Google Duo مع Google Meet بداعي تطوير الخدمات المقدمة للمستخدمين بشكل ينال رضاهم.