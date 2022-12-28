أكثر أسئلة طرحها المستخدمون على غوغل خلال عام 2022

من أنا؟

استعان الناس بمحرك غوغل لإجراء بعض البحث عن أنفسهم، وسبب وجودهم في الحياة، من خلال طرحهم لهذا السؤال بحوالي مليون مرة في الشهر.

وحقق هذا السؤال بنهاية العام الجاري 12 مليون عملية بحث.

ما هذه الأغنية؟

هذا السؤال يتمثل في بحث الناس حول تحديد اسم أغنية جديدة أو التعرف على أسماء أغاني قديمة، والتي لم يتمكنوا من تذكرها بمفردهم.

وكتب عشاق الموسيقى "ما هذه الأغنية؟" في غوغل حوالي 18 مليون مرة هذا العام.

أين أنا؟

بدلًا من استخدام نظام تحديد المواقع "جي بي أس" وخرائط غوغل لتحديد المكان بدقة، طرح ملايين الأشخاص من حول العالم هذا السؤال على غوغل، حيث حقق 18 مليون عملية بحث، وفق آخر الإحصائيات.

كم الساعة الآن؟

سجل هذا السؤال حتى آخر إحصائية 21960000 عملية بحث.

لماذا السماء زرقاء؟

لجأ الناس أيضًا إلى غوغل للاستفسار عن سبب تشكل السماء باللون الأزرق، حيث حقق هذا السؤال 5400000 عملية بحث.

ووفق موقع "ريبلايز بليف إت أو نت"، فإن الإجابة الشائعة لهذا السؤال، هي أن ضوء الشمس يتشتت بواسطة الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى انتشار موجات الضوء الأزرق أكثر من غيرها.