توجه مغربي لفرض ضريبة على مشاهير اليوتيوب

كشفت الحكومة المغربية عن توجهات لفرض ضرائب على أصحاب القنوات والمشاهير على موقع الفيديو "يوتيوب".

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المؤثرين وصناع المحتوى على منصة يوتيوب.

وبرر المسؤول المغربي التوجه: "يُفترض في كل نشاط يترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة"، مشيرا إلى أن الحكومة ستكشف خلال المرحلة المقبلة عن الفئات المستهدفة والصيغ الملائمة وطريقة تنفيذ الإجراء الضريبي الجديد.