إيلون ماسك يتوعد الحسابات الوهمية بمفاجئة غدا

توعد إيلون ماسك الحسابات الوهمية (الروبوتات) على توتير بمفاجأة غدًا، في إشارة إلى وعوده السابقة بمكافحة هذه الظاهرة.

وقال ماسك عبر تويتر: "تولد الروبوتات نشاطًا مزيفًا ، لذلك قد يبدو تويتر أقل نشاطًا ، ولكن في الحقيقة انتهى فقط النشاط الوهمي".