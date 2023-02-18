مايكروسوفت تقيد عدد الأسئلة في دردشات الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تقيد عدد الأسئلة في دردشات الذكاء الاصطناعي

إرم نيوز

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستبدأ في الحد من المحادثات مع روبوت الدردشة الجديد Bing Chatbot وحصرها بخمسة أسئلة لكل جلسة، و50 سؤالًا في اليوم الواحد.

وكانت مايكروسوفت قدمت إصدارًا جديدًا من "بنغ" يجمع بين محرك البحث وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها شركة OpenAI، وأرفقت تقنيتها الجديدة بضجة كبيرة قبل أقل من أسبوعين.

ستبدأ شركة مايكروسوفت في الحد من المحادثات مع روبوت الدردشة الجديد Bing Chatbot وحصرها بخمسة أسئلة لكل جلسة، و50 سؤالًا في اليوم الواحد.

وتعمل عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك غوغل، على خدمات مماثلة، لكن مايكروسوفت تحركت بسرعة لاكتساب ميزة تقنية على منافسيها، ووعدت بأن تُضمن الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من منتجاتها.

وقالت مايكروسوفت على موقع بياناتها إنه سيُطلب الآن من الأشخاص بدء جلسة جديدة بعد طرح خمسة أسئلة وأن لا يزيد عدد الأسئلة في اليوم الواحد عن 50 سؤالًا.

وأضافت أنه "يمكن لجلسات الدردشة الطويلة جدًا أن تربك نموذج الدردشة الأساسي".

مايكروسوفت تقيد عدد الأسئلة في دردشات الذكاء الاصطناعي
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وقالت مايكروسوفت إن بياناتها أظهرت أن حوالي 1% من المحادثات مع برنامج الدردشة الآلي بها أكثر من 50 رسالة، مشيرة إلى أنها ستدرس زيادة القيود على الأسئلة في المستقبل.

وأفادت أنها تبحث أيضًا في إضافة أدوات لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في نغمة/ سياقات روبوت الدردشة.

علوم وتقنية

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