مايكروسوفت تقيد عدد الأسئلة في دردشات الذكاء الاصطناعي

وتعمل عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك غوغل، على خدمات مماثلة، لكن مايكروسوفت تحركت بسرعة لاكتساب ميزة تقنية على منافسيها، ووعدت بأن تُضمن الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من منتجاتها.

وقالت مايكروسوفت على موقع بياناتها إنه سيُطلب الآن من الأشخاص بدء جلسة جديدة بعد طرح خمسة أسئلة وأن لا يزيد عدد الأسئلة في اليوم الواحد عن 50 سؤالًا.

وأضافت أنه "يمكن لجلسات الدردشة الطويلة جدًا أن تربك نموذج الدردشة الأساسي".