يهدد أعمال الشركة.. الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا ضد إعلانات "ميتا"

قرر منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، تقييد نظام الإعلانات المستهدفة لدى موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعين لشركة "ميتا".

ووفق ما نقل موقع "غيزمودو" المتخصص عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن "ميتا" أصبح لا يمكنها الآن أن تجعل تسليم بيانات العملاء إلى الإعلانات الموجهة "targeted ads" شرطًا لانضمام أي شخص إلى الشبكات الاجتماعية.

وقالت الصحيفة إن "القرار يهدد بقلب نموذج الأعمال لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، كما يهدد بتغيير الأسس المالية للإنترنت".

وأشارت إلى أن "هذا النوع من الموافقة القسرية ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية الشامل للاتحاد الأوروبي".

وكان الاشتراك في "فيسبوك" و"إنستغرام" قبل القرار الأخير يعني النقر فوق سياسة الخصوصية والموافقة على المراقبة الرقمية للشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية، و"إذا لم توافق، لا يمكن أن يكون لديك حساب".