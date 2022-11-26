ماذا سيحدث للصحفيين في حال توقف "تويتر" عن العمل؟

في أقلّ من 15 عاماً، أحدثت منصة تويتر تغييراً جذرياً في عمل الصحفيين، فمن ناحية إيجابية تتيح لهم مصادر ومعلومات عدة، لكنّها قد توفّر من جانب آخر رؤية مشوّهة عن الواقع وتحمل خطراً في الانغلاق داخل فقاعة.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، يحيط الغموض بمستقبل الشبكة الاجتماعية التي يستخدمها الصحفيون بصورة شائعة ويتصفحها يومياً 237 مليون مستخدم.

ويقول نيك نيومان، من معهد رويترز للصحافة، إنّ "عدداً كبيراً من الأشخاص سيجدون صعوبة في التخلي عن المنصة لأنها تشكل جزءاً مهماً جداً في عملهم".

وكان الخبير البريطاني في مجال الإعلام يعمل في "بي بي سي" عندما أُطلق موقع تويتر عامي 2008-2009.

ويقول: "بمجرد إنجاز مراحل إطلاقه الأولى، بدأ الصحفيون يستخدمونه بشكل كبير".