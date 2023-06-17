تويتر تتبنى إستراتيجية جديدة لتنشيط الأعمال

وكشفت ليندا ياكارينو أن الشركة تُجري بالفعل محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وناشري الأخبار والإعلام؛ بهدف بناء شراكات محتملة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن "العرض التقديمي هو المرة الأولى التي تخاطب فيها ياكارينو مستثمري الشركة".

وواجهت شركة التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار حالة من الفوضى بعد استحواذ ماسك عليها، تجلى ذلك بتسريح آلاف الموظفين، فيما تلقت انتقادات بشأن التراخي في الإشراف على المحتوى، وهروب العديد من المعلنين، ممن أبدوا عدم رغبتهم بعرض إعلاناتهم بجانب محتوى وصف بأنه "غير لائق".

وذكر المصدر بأن "ياكارينو" أخبرت المستثمرين أن الإنفاق الإعلاني في العديد من الفئات ارتفع بنسبة لا تقل عن 40% على أساس سنوي، ومن ذلك، الصحة، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والخدمات المالية.

وغيّرت "تويتر" اسم نشاطها التجاري إلى X Corp، مما يعكس رؤية إيلون ماسك لإنشاء "تطبيق شامل"، على غرار تطبيق "وي شات WeChat الصيني، الذي قال إنه سيشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى.

وأظهرت إحدى شرائح العرض التقديمي بأن "تويتر" تتقدم للحصول على "تراخيص إرسال الأموال" في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، فيما ركزت الشركة أيضًا في زيادة محتوى الفيديو على المنصة.