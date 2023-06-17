تويتر تتبنى إستراتيجية جديدة لتنشيط الأعمال
كشف تقرير حديث بأن مالك تويتر إيلون ماسك والمديرة التنفيذية الجديدة للشركة ليندا ياكارينو تبنّيا بالفعل إستراتيجية جديدة عبر إبرام شراكات مع منشئي المحتوى؛ بهدف تنشيط أعمال المنصة، وهو ما ظهر جليا في عرض تقديمي للمستثمرين.
وكشفت ليندا ياكارينو أن الشركة تُجري بالفعل محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وناشري الأخبار والإعلام؛ بهدف بناء شراكات محتملة.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن "العرض التقديمي هو المرة الأولى التي تخاطب فيها ياكارينو مستثمري الشركة".
وواجهت شركة التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار حالة من الفوضى بعد استحواذ ماسك عليها، تجلى ذلك بتسريح آلاف الموظفين، فيما تلقت انتقادات بشأن التراخي في الإشراف على المحتوى، وهروب العديد من المعلنين، ممن أبدوا عدم رغبتهم بعرض إعلاناتهم بجانب محتوى وصف بأنه "غير لائق".
وذكر المصدر بأن "ياكارينو" أخبرت المستثمرين أن الإنفاق الإعلاني في العديد من الفئات ارتفع بنسبة لا تقل عن 40% على أساس سنوي، ومن ذلك، الصحة، والسلع الاستهلاكية المعبأة، والخدمات المالية.
وغيّرت "تويتر" اسم نشاطها التجاري إلى X Corp، مما يعكس رؤية إيلون ماسك لإنشاء "تطبيق شامل"، على غرار تطبيق "وي شات WeChat الصيني، الذي قال إنه سيشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى.
وأظهرت إحدى شرائح العرض التقديمي بأن "تويتر" تتقدم للحصول على "تراخيص إرسال الأموال" في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، فيما ركزت الشركة أيضًا في زيادة محتوى الفيديو على المنصة.
كما كشفت شريحة أخرى أن مشاهدة الفيديو العمودي تمثل الآن أكثر من 10 % من الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تويتر، فيما أوضح المصدر بأن لدى "تويتر" تصورا حيال قدرتها على "بيع الإعلانات والمحتوى الترويجي إلى جانب مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى".
وأشار المصدر إلى أن ياكارينو أبلغت زملاءها في الأيام الأخيرة أن ماسك أعرب عن دعمه القوي لأفكارها وأن علاقة العمل بدأت بداية إيجابية.
يذكر أن تعيين ماسك لياكارينو، التي عملت لمدة طويلة في مجال الإعلانات، وقامت بتحديث مبيعات الإعلانات في مجموعة الترفيه والأخبار "إن بي سي يونيفرسال" NBC Universal المملوكة لشركة كومكاست Comcast، كان إشارة على أن الإعلانات الرقمية ظلت أولوية بالنسبة لتويتر.
وبعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، أوصت بعض شركات شراء الإعلانات عملاءها بإيقاف الإنفاق على الإعلانات مؤقتًا عبر تويتر، غير أن هذه التوصيات عُكست بالفعل ولم تعد أي من الشركات الإعلانية الكبرى توصي حاليًا بوقف الإعلانات، حسبما أظهر العرض التقديمي.
وعادت علامات تجارية بارزة، مثل وارنر بروس Warner Bros، وماكدونالدز McDonald’s، ووول مارت Walmart، إلى الإعلان عبر تويتر بعد إيقاف سابق، حسبما ذكرت الشريحة.