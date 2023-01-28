تويتر: المستخدمون سيكون بوسعهم الطعن على تعليق الحساب

قالت شركة "تويتر"، الجمعة، إنه سيكون بإمكان مستخدمي "تويتر"، اعتبارًا من الأول من شباط/فبراير المقبل، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقًا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات الجسيمية أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.