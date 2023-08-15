إنستغرام تطرح 3 ميزات جديدة.. تعرف عليها
طرحت منصة إنستغرام 3 ميزات جديدة، الأولى من شأنها أن تساعد المستخدم على وضع مقطع موسيقي حتى على الصور، وليس في الفيديوهات فقط، ولكنها ستكون على المنشورات التي تحتوي على عدة صور، وليس صورة واحدة.
أما الميزة الثانية، توفير طريقة لمزيد من الأشخاص للتعاون في منشور واحد أو مقطع فيديو ريلز، حيث قالت المنصة إنه يمكن للمستخدمين الآن دعوة ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء كمشاركين في منشور واحد.
أما الميزة الثالثة، تحديث ميزة الملصق “أضف خاصتك” التي تم إطلاقها لأول مرة في 2021 لحث المستخدمين الآن على المشاركة في تحدٍ أو هاشتاغ محدد..
وباستخدام هذا، يمكن لمنشئي المحتوى إبراز بعض مقاطع الفيديو من معجبيهم، سيتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية هذه الفيديوهات سيكون عليها علامة تفيد أنها من المتابعين وعندما يتم النقر على يتم الوصول إلى صاحب الحساب.
ويمكن للمبدعين اختيار ما يصل إلى 10 مقاطع فيديو تمت مشاركتها من المتابعين، من خلال هذا الملصق، وسيتلقى المستخدمون الذين يتم اختيار منشوراتهم بواسطة المنشئين إشعارًا.