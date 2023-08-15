إنستغرام تطرح 3 ميزات جديدة.. تعرف عليها

طرحت منصة إنستغرام 3 ميزات جديدة، الأولى من شأنها أن تساعد المستخدم على وضع مقطع موسيقي حتى على الصور، وليس في الفيديوهات فقط، ولكنها ستكون على المنشورات التي تحتوي على عدة صور، وليس صورة واحدة.

أما الميزة الثانية، توفير طريقة لمزيد من الأشخاص للتعاون في منشور واحد أو مقطع فيديو ريلز، حيث قالت المنصة إنه يمكن للمستخدمين الآن دعوة ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء كمشاركين في منشور واحد.