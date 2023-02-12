متصفح أوبرا يضيف أداة ذكاء اصطناعي تعتمد على ChatGPT

قررت شركة أوبرا إضافة أداة ترتكز في عملها على روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، إلى الشريط الجانبي الخاص بمتصفحها، والتي تنتج ملخصات موجزة لصفحات الويب والمقالات.

وتسمى الميزة الجديدة "شورتن" أو "المختصر" shorten، وهي جزء من خطط الشركة الأوسع لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في متصفحها، على غرار ما تفعله مايكروسوفت مع متصفحها إيدج.

وأوضحت أوبرا في عرض توضيحي متضمن في منشور عبر مدونتها، يمكنك تنشيط الميزة عن طريق تحديد الزر "المختصر" على يمين شريط العنوان، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.