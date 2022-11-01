إيلون ماسك يدرس إعادة إحياء تطبيق "فاين"

يدرس المالك والرئيس التنفيذي الجديد لـ"تويتر"، إيلون ماسك، إعادة تفعيل تطبيق الفيديوهات القصيرة "فاين".

وكانت منصة التغريد الشهيرة اشترت تطبيق "فاين" وتخلت عنه في 2017 قبل وقت طويل من تسيد "تيك توك" الصيني للساحة.

ونشر "ماسك" استطلاعا للرأي ضمن تغريدة عبر حسابه في "تويتر" سأل فيها متابعيه عن إمكانية إعادة التطبيق مجددا، وهو ما عكس فكر المدير التنفيذي الجديد.

ويبدو أن الفكرة كانت متوافقة مع رأي أغلبية مستخدمي "تويتر" الذين شاركوا في الاستطلاع وبلغ عددهم 4,920,155 مصوتا، حيث عبر 69.6% منهم حتى الآن عن موافقتهم على إعادة التطبيق، فيما اعترض 30%.

وكشف موظف يعمل في "تويتر" أن المناقشات الاستكشافية تحدث داخل الشبكة الاجتماعية حول إحياء "فاين" المحتمل، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة موقع "أكسيوس".

وليس من الواضح كيف ستتناسب إعادة تصميم "فاين" وإحياء العلامة التجارية مع الأسئلة الكبيرة الأخرى المعلقة على "تويتر"، مثل ما إذا كان "ماسك" سيطلب تسريحا جماعيا للعمال أو إجراءات أخرى لخفض التكاليف أو يحاول زيادة عائدات الاشتراك.

وطلب الملياردير الأمريكي أيضا من متابعيه أفكارا حول كيفية تفعيل "فاين" بشكل أفضل من تطبيق "تيك توك" الصيني الذي باتت له الغلبة في سوق الفيديوهات القصيرة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن ماسك يريد إعادة تشغيل التطبيق بحلول نهاية العام الجاري، لكن البعض قال إنه لن يكون من السهل بالضرورة إعادة "فاين" بعد أن أغلقه "تويتر" في 2017.

وقالت سارة بيكبور، موظفة سابقة في "تويتر" وعملت في "فاين"، إن "برنامج فاين الأصلي قد يكون قديما جدا بحيث لا يكون مفيدا الآن".

وذكرت قناة "سي إن بي سي" أن "تويتر اشترى "فاين" في 2012 مقابل 30 مليون دولار، ومثل تيك توك بعد سنوات، سمح التطبيق للمستخدمين بعمل فيديو قصير مدته 6 ثوان فقط في حالة فاين ثم جعله يعمل بشكل متكرر في حلقة في موجز مع مقاطع فيديو أخرى".

وعندما لم ينجح "فاين"، أغلقته "تويتر" في 2017، وقام روس يوسوبوف، أحد مؤسسي التطبيق بالتغريد أن الأخير "فشل لأنه لم يبن الميزات الصحيحة في الوقت المناسب، ولم يساعد المبدعين على كسب المال ولم يتبن مقاطع فيديو مزامنة الشفاه" كاتجاه بالطريقة التي يمتلكها "تيك توك".

وكانت منصة "إنستغرام" أطلقت في 2021 نسختها الخاصة من مقاطع الفيديو الدائرية، المسماة Reels، لمحاولة التنافس مع "تيك توك" والحصول على جزء من الشعبية الجارفة التي حققها التطبيق الصيني.

وبعد ذلك بفترة أطلقت شركة "يوتيوب" ذات الفكرة من خلال مقاطع "شورتس" التي بدأت في تحقيق الغرض منها رغم المنافسة المحتدمة.