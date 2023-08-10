"ميتا" تضيف خصائص جديدة لـ"ثريدز"

وقال زوكربيرج في منشور الأربعاء، إن "التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زرا يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز".

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق "ثريدز" في الأسابيع المقبلة.