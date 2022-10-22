إيرانيون يختبرون خدمة "ستارلينك" ومعداتها تباع بـ"التهريب"

أفادت تقارير إخبارية، اليوم السبت، بنجاح اختبار خدمة استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي تقدمه شركة "ستارلينك" في إيران، رغم أن معداتها تباع بأسعار فلكية.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية بعد وفاة الشابة "مهسا أميني" داخل مركز لشرطة الأخلاق، وسط تقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت الدولية من قبل السلطات.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو من مدن مختلفة، من بينها طهران، عن اختبار ناجح لخدمة استقبال الإنترنت الدولي عبر شبكة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ونشر كريم سجاد بور، عضو معهد كارنيغي للسلام، مقاطع فيديو عبر صفحته الشخصية على "تويتر" وأعلن عن إرسال العشرات من محطات استقبال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى إيران.

وكتب "بور": "طلبت مني مجموعة من النشطاء الذين يرغبون بعدم الكشف عن هويتهم لحماية شبكاتهم مشاركة هذا الفيديو، ولقد أرسلوا بالفعل عشرات المحطات إلى إيران ويخططون لزيادة عددها، وعلى الرغم من أن هذه الجهود لا تزال وليدة للغاية، إلا أن الأدلة تشير إلى أن محطات استقبال الإنترنت الخاصة بشركة ستارلينك في إيران قد نجحت".