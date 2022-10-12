"ميتا" تعلن عن شراكة مع "مايكروسوفت" لتطوير أجهزة "Quest"

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن شراكة مع شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات والتكنولوجيا، من شأنها تطوير أجهزة "Quest"، وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي أقامه عملاق التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، والمعروف باسم "ميتا كونكت 2022" الخاص بعالم "الميتافيرس".

وقالت "ميتا"، إن الشراكة الجديدة ستجلب محتوى جديداً، بما في ذلك تطبيقات نظام تشغيل "ويندوز" وأدوات ربط "Teams" الخاصة بشركة "مايكروسوفت" والألعاب، وذلك في إطار جهود "ميتا" لتطوير أجهزتها التي تخدم العالم الافتراضي الخاص بها، المعروف باسم "Horizon World".

وخلال المؤتمر – الذي تنظمه "ميتا" سنوياً للمطورين - قال الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، إن الخدمات الخاصة بالشركة، والمعروفة باسم "Microsoft Teams"، ستتكامل مع أجهزة "Quest" الخاصة بـ"ميتا".

وأضاف ناديلا أن "مايكروسوفت" ستوفر أيضاً طريقة لدفق تطبيقات "ويندوز" إلى سماعات "ميتا". كما كشف ناديلا أن خدمةتدفق الألعاب من "مايكروسوفت"، "Xbox Cloud Gaming"، ستصل إلى أجهزة "Quest" في وقت ما خلال الأشهر المقبلة.

وتابع ناديلا: "نجلب تجربة خدمات Microsoft Teams الغامرة إلى أجهزة Quest الخاصة بشركة ميتا من أجل منح الأشخاص طرقًا جديدة للتواصل مع بعضهم البعض،" مشيرًا إلى أن الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد (أفاتار) المخصصة سيتم تضمينها أيضاً في التجربة.

وأشار ناديلا إلى أن قسم التعاون في عالم "Horizon World"، "Workrooms"، سيتعاون في هذا الصدد مع قسم"Teams" لدى "مايكروسوفت"، مما يسمح للأشخاص بالانضمام إلى اجتماعات "Teams" مباشرة من "Workrooms". وأضاف ناديلا: "الآن، يمكنك الاتصال والمشاركة والتعاون كما لو كنتما معًا بشكل شخصي".

كما صرح ناديلا بأن خدمة "Microsoft 365" ستأتي إلى أجهزة "Quest" بطريقة تتيح للمستخدمين التفاعل مع محتوى التطبيقات الإنتاجية، مثل "Word" و"Excel" و"PowerPoint"و"Outlook".

وأضاف: "سيحصل المستخدم على طريقة جديدة لجلب تجربة ويندوز بالكامل بشكل آمن، بما في ذلك جميع إعدادات محتوى التطبيق المخصصة، إلى جهاز VR الخاص به مع كل خدمات أنظمة ويندوز التقليدية".

وبالنسبة إلى خدمة "Xbox Cloud Gaming" في أجهزة"Quest"، أوضح ناديلا أن المستخدم سيقوم ببث الألعاب إلى شاشةواقع افتراضي (VR) ثنائية الأبعاد، مما يدعم وحدات تحكم "Xbox" المتوفرة حالياً، لكنه ألمح إلى أن ميزات إضافية قد تصل في وقت لاحق.