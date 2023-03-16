بريطانيا تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستحظر بشكل فوري تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية؛ بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.

ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه تيك توك.

وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان: "سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، وسيتم ذلك بـ"أثر فوري".