"يوتيوب" يضيف ميزات جديدة إلى خدمة البث الحي

أعلن موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" عن إتاحة ميزة "غو لايف توغيذر" لشريحة أكبر من المستخدمين مع بداية الأسبوع المقبل، ما يسمح لهم بالظهور مع بعضهم في بث حي مشترك، فضلا عن إضافة ميزات جديدة مبتكرة في التطبيق.

وبدأت الشركة اختبار ميزة "غو لايف توغيذر" لدى مستخدمين محددين في شهر مارس/آذار 2022، وتعمل حاليا على تطوير الميزة إلى مرحلة متقدمة.

وتسمح الميزة بإرسال دعوة إلى مستخدم آخر لينضم إلى البث الحي، الذي يظهر على الشاشة المقسمة شاقوليا إلى قسمين، ما يسمح بزيادة خيارات التفاعل بين المستخدمين.

وتوفر الميزة الجديدة فرصا جديدة للشركات في عمل مقابلات وجلسات محادثة على تطبيق "يوتيوب" فضلا عن تسهيل جلسات الأسئلة والإجابات بين مستخدمي الموقع.

وتتضمن الإضافات الجديدة، قدرة المستخدم على تدوير شاشة عرض الشخص الآخر المشترك في البث الحي، ولكن لا يمكن سوى لشخص واحد أن يشارك في البث الحي حاليا.

ومن جهة أخرى، يتيح تطبيق "تيك توك" القدرة على انضمام 5 أشخاص إلى البث الحي، في حين يسمح "إنستغرام" بانضمام 3 أشخاص، ولكن "يوتيوب" امتاز بإضافة ميزات مختلفة أخرى.