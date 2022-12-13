ماسك يعيد إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع الجديدة في تويتر

أعاد إيلون ماسك، الاثنين، إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة في تويتر التي تتضمّن الحصول على علامة توثيق الحساب، بعد إطلاق صيغة أولى أعقبت انتشار حسابات مزيّفة وفوضى في الشبكة الاجتماعية.

وفعّلت الشركة خدمة الاشتراك تدريجياً خلال اليوم.

ومن أبرز اهتمامات مستخدمي تويتر المستعدين لدفع الأموال، حصول حساباتهم على علامة التوثيق الزرقاء للأفراد، والذهبية لحسابات الشركات، والرمادية لحسابات المؤسسات الحكومية.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، أُطلقت صيغة أولى لخدمة الاشتراكات لكنّها أحدثت فوضى في المنصة مع ظهور عدد كبير من الحسابات التي تدّعي أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

وعُلّقت الخدمة بصورة فورية، وأُرجئت إعادة إطلاقها مرات عدة.

إلا أنّ تويتر شدّدت هذه المرة شروط الحصول على توثيق الحساب، إذ ينبغي على المستخدم أن يكون قد فتح حسابه قبل 90 يوماً على الأقلّ، وربطه برقم هاتف حقيقي لا "مزيّف".

كذلك، على المستخدم أن يكون فعّل حسابه مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الفائت، ولم يغيّر صورة الحساب الرئيسية أو اسمه خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن للمستخدمين الذين حصلوا سابقاً على علامة التوثيق، الاحتفاظ بها من دون دفع مقابل لذلك، بحسب الشروط التي نشرتها تويتر.

وستكون خدمة الاشتراك الجديدة مُتاحة أوّلاً في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة مقابل 8 دولارات شهرياً، أو 11 دولاراً لأنظمة "آي أو أس" الخاصة بأجهزة "أبل".

ولم توفر المنصة تفسيراً رسمياً في اختلاف السعرين، إلا أنّ إيلون ماسك سبق أن انتقد الربح (نسبة 30%) الذي تحصّله شركة "أبل" من المبالغ التي ينفقها المستخدمون عبر "أب ستور".