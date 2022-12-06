مجلس الإشراف على "ميتا" ينتقد امتيازات المشاهير

وفي الوقت الحالي، عند الإبلاغ عن منشورات أو صور يحتمل أن تتضمن انتهاكات لقواعد "فيسبوك" أو "إنستغرام"، تتم إزالتها على الفور إذا ما اعتبرت عالية الخطورة، وتأتي من مستخدمين غير معروفين.

لكن إذا كان ناشرو هذه المحتويات مدرجين في "القائمة البيضاء"، فإنها تبقى على الشبكة لفترة أطول ريثما تفحص عن كثب، وهي عملية تستغرق عادة أياما وأحيانا أشهرا عدة.

وهذا النظام "غير العادل"، بحسب مجلس الإشراف، "يوفر حماية إضافية لتعبير مستخدمين معينين، تم اختيارهم جزئيا على أساس مصالح ميتا الاقتصادية".

وأوصى المجلس بتسريع المراجعات الثانوية للمحتوى المنشور من شخصيات قد تنشر رسائل مهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وإزالة الرسائل عالية الخطورة في انتظار الحكم الداخلي عليها.