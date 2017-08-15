“غوغل” تدفع مبلغاً هائلاً لتضع محرك بحثها على أجهزة “أبل”

على مدار السنوات الثلاثة الماضية، كانت شركة “غوغل” تدفع لغريمتها ومنافستها الأولى في عالم الموبايل “أبل” مليار دولار سنويًا، مقابل أن تظل على أجهزتها محرك البحث الأساسي، ولكن هذا المبلغ تضاعف الآن 3 أضعاف، وفقًا لما جاء على موقع “فاندرويد” التقني.

وأشار التقرير إلى أن “غوغل” ستدفع لصالح “أبل” 3 مليارات دولار، وهو ما يعادل 5% من إجمالي أرباحها السنوية لعام 2017، وذلك يعتبر أمرًا هينًا على غوغل عندما تعلم أن 50% من إجمالي أرباحها من البحث على الموبايل تأتي من هواتف “أبل”.

وتحاول شركة غوغل دائما أن تكسب ولاء مستخدمي أبل من خلال طرح مزايا تنافسية مغرية لهم، كي يفضلوا منتجاتها وخدماتها، حتى إذا وصل الأمر إلى طرح مزايا جديدة لمستخدمي آيفون قبل مستخدمي “أندرويد”.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن أبل ليست أمامها بدائل قوية لمحرك غوغل للبحث، فمحرك ياهو للبحث ليس منافسًا قويًا، أو محرك مايكروسوفت Bing ليس مثاليًا، فالجميع يخسر في البحث أمام غوغل.