فلسطين تتعرض لهجمات إلكترونية وانقطاع مستمر في الإنترنت

تتعرض الأراضي الفلسطينية منذ يومين إلى انقطاع مستمر في خدمة الإنترنت لأسباب غير معروفة، لكن حسبما أعلن مزودو خدمة الإنترنت في فلسطين، فإن الأراضي الفلسطينية تتعرض منذ يومين وحتى اللحظة إلى هجمات إلكترونية شرسة، يطلق عليها خبراء الإنترنت (DDOS ATTACKS ) وتستهدف معظم شبكات الإنترنت الفلسطينية بشكل متقطع ومبرمج.

وقال مزودو الإنترنت: إن هذه الهجمات تؤثر على خدمة الإنترنت في فلسطين، ويشعر بها المستفيدون من خدمات الشركات المزودة من خلال فقدان القدرة على تصفح الإنترنت لفترات محدودة وبأوقات متقطعة.

وأضافت الشركات المزودة للإنترنت في بيان لها، أن تلك الهجمات بدأت بعد أيام من وقوع هجوم من نوع آخر استهدف عددًا من مشتركي شركات الإنترنت الفلسطينية، الذين يستخدمون إصدارات معينة من “راوترات” TPLINK التي يزيد عمرها على سنتين، حيث يتم اختراقها وتعطيل خدمة الإنترنت عليها.

وأضافت الشركات، حسب البيان، أنها مسلحة بما لديها من أنظمة حماية وطواقم مؤهلة، تعمل بشكل متواصل ومنذ اللحظة الأولى لصدّ تلك الهجمات العنيفة التي يُعتقد بأن وراءها جهات تستهدف فلسطين بشكل خاص، ولكن نظرًا لاختلاف حدّة تلك الهجمات من حين لآخر، وعدم انتظام أوقات حدوثها، إضافةً لغموض مصدرها الذي ينطلق من دولٍ عديدة، فإن إيقافها بشكل كامل وجذري سيستغرق مزيدًا من الوقت والتحليل.