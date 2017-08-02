“تيليغرام” يتعاون مع الحكومات بشأن المحتوى المتطرف

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق “تيليغرام” للتراسل الفوري المشفر إطلاقها خطاً ساخناً مع الحكومات، بحيث يمكنها من خلاله تلقي طلبات حذف المحتوى المروج للفكر المتطرف والعدواني، وفقا لما جاء على موقع” ماشبل” التقني.

يأتي ذلك بعد اجتماع إدارة الشركة مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين بأندونيسيا لمناقشة حجب الخدمة عبر الويب منذ 14 يوليو/تموز الماضي ، وذلك بعد اتهامات للخدمة بأنها تعتبر ملجأ للمتشددين بسبب قوة تشفير عملية تبادل رسائلها.

وغرّد بافل ديروف، مدير “تليغرام” التنفيذي، عبر حسابه بموقع “تويتر” قائلاً إن “الخط الساخن سيسرع من عملية حذف المحتوى المروج للتطرف بحيث يستغرق وقتًا أقل من المدة التقليدية التي كانت تستغرق يوم واحد على الأقل”.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة جديدة إلى انصياع “تيليغرام” للأوامر الحكومية، بعد أن وافقت الشركة على تسليم بعض البيانات الرئيسية عن الشركة نفسها للسلطات الروسية، وذلك لاستمرار عملها في روسيا.