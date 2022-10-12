شخصيات ميتا الافتراضية ستحصل على أقدام في الميتافيرس

أعلنت شركة ميتا عن تصميم جديد كليا للشخصيات الافتراضية Avatars في عالمها الرقمي للميتافيرس Horizon Worlds، حيث سيتغير الشكل العام "للأفاتارات" لتحصل على أقدام، وبالتالي سيكون لديها جسم كامل طبيعي لأول مرة.

أشار مارك زوكربرغ، مدير ومؤسس ميتا، أن الشركة فضلت في بداية دخولها عالم الميتافيرس أن تقدم شخصيات افتراضية بلا أقدام، لأن الأمر كان تحديا صعبا يحتاج إلى مواجهته لمجهود وعمليات طويلة من التطوير، لأن نظارات الواقع الافتراضي كان من الصعب عليها تحديد تصميم واتجاه وحركة أقدام الشخص الحقيقية، وبالتالي من المستحيل تقديمها لتصور لشكل الأقدام الافتراضية، موضحا أن أي خلل في طريقة عرض جزء من أجزاء جسم الشخص في الميتافيرس سيحول التجربة الرقمية بأكملها إلى فوضى.

أوضحت الشركة أنها في بداية الأمر عملت جاهدة على فهم طريقة حركة الأذرع بشكل واضح، من خلال تطوير مستشعرات وتقنيات قادرة على تتبع حركة اليدين.

وأوضح مؤسس ميتا أن حركة القدمين وتصميمها كان تحديا صعبا لتتبعه وتوقعه وتمثيله داخل العالم الافتراضي، خاصة في المواقف التي تكون قدما المستخدم محجوبة بشكل ما عن مستشعرات التصوير الخاصة بالنظارة.

لذلك الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير نظام ذكاء اصطناعي يسمح للنظارة بفهم الوضع العام لجسم المستخدم وطريقة حركته، وبالتالي ذلك يسهل على النظارة التنبوء بوضع قدميه، وهذا هو الأساس الرئيسي لتقديم التصميم الجديد "للأفاتارات".

وقد ظهر "أفاتار" مارك يتحرك بشكل واضح وانسيابي خلال مؤتمر الشركة Connect 2022 عند استعراض المزايا الجديدة.

عمل "ميتا" لم يقتصر على تقديم الأرجل لتصميم الشخصيات الرقمية، وإنما امتد الأمر إلى تقديم مجموعة متكاملة جديدة من المزايا، حيث بدأت الشركة في استكشاف المزيد من النماذج الأكثر واقعية للأفاتارات والتي بإمكان المستخدم التعبير عن نفسه من خلالها في المواقف المختلفة بشكل أفضل.

أعلنت ميتا كذلك عن قدوم "الأفاتارات" إلى المزيد من التجارب والتطبيقات، مثل إمكانية قيام المستخدمين بالاعتماد على ظهور "الأفاتار" الخاص بهم داخل "الرييلز"، وكذلك استخدامه في الفيديوهات ومكالمات الفيديو على خدمات الواتساب والماسنجر وزووم كذلك.

كما صرحت الشركة بأن نهاية العام الجاري سيشهد إطلاق متجر مخصص لأزياء وإكسسوارات "الأفاتارات" ويمكن للمستخدم شراء أي شيء من داخله واستخدامه مع "الأفاتار" الخاص به.

وأكد زوكربرغ أن الأقدام ستبدأ في الوصول إلى الشخصيات الرقمية داخل عالم "هوريزون وورلدز" بحلول العام المقبل.