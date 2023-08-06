ماسك يكشف شروط الاستفادة من الدخل على "إكس"

حدد الملياردير الأمريكي، مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، يوم السبت، شروط تحقيق دخل والاستفادة منه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ويسعى ماسك إلى تحفيز المستخدمين ماليا، بينما تعاني المنصة وضعا ماليا يوصف بالصعب، منذ أن اشتراها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وأوضح ماسك على منصته أن المستخدم الراغب في الاستفادة ماديا من "إكس" عليه أن يكون ذا حساب موثق، في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء.

وذكر أنه في حال لم يكن الحساب موثقا، فإن شركة "إكس" ستحتفظ بما يجري الحصول عليه من مال، في حين أن هذا البرنامج مفتوح أمام الجميع.

لكن شرط التوثيق يضاف إلى 3 شروط أخرى ضرورية من أجل الشروع في الحصول على المال عن طريق "إكس"، وهي:

- تحقيق 15 مليون تفاعل على الأقل مع المنشورات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

- وجود 5 آلاف متابع على الأقل.

- بلوغ 18 سنة.