نسخة جديدة من "تشات جي بي تي" أداؤها يشبه أداء البشر في بعض المهام
كشفت شركة "أوبن ايْ آي" "OpenAI" الناشئة التي أطلقت، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بنجاح كبير واجهة "تشات جي بي تي" "ChatGPT" القادرة على إنشاء مختلف أنواع النصوص، الثلاثاء عن نسخة "GPT-4" الجديدة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تعمل على تشغيل روبوت الدردشة الشهير.
وقالت الشركة في بيان إن نسخة "GPT-4 هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية".
ويمكنها "على سبيل المثال، اجتياز الامتحان لتصبح محامية بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين، فيما كانت النسخة السابقة (GPT 3.5) في مستوى أدنى 10%".
تثير خوارزمية "ChatGPT" الكثير من الحماسة والجدل أيضًا لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم.
وأثبتت شركة "OpenAI" التي تلقت مليارات الدولارات من مايكروسوفت أنها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال نماذج إنشاء النصوص وكذلك الصور، من خلال برنامج "DALL-E" الذي طورته.
وقال رئيس الشركة سام التمان، مؤخرًا، إن العمل جارٍ على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "العام"، أي البرمجيات ذات القدرات الإدراكية البشرية.
وذكر في مدونة الشركة، في 24 شباط/فبراير: "مهمتنا هي ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة - وهي أنظمة أكثر ذكاءً من البشر بشكل عام - مفيدة للبشرية جمعاء".
وعلى عكس الإصدارات السابقة، يمكن لنسخة "GPT-4" معالجة النص والصور كذلك، ومع ذلك، فإنها حاليًا تولد النصوص فقط.
وستكون متاحة على "ChatGPT" لكن من دون إمكانية تزويدها بالصور في الوقت الحالي.