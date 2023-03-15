نسخة جديدة من "تشات جي بي تي" أداؤها يشبه أداء البشر في بعض المهام

وقالت الشركة في بيان إن نسخة "GPT-4 هي نموذج رائع للوسائط المتعددة أقل مهارة من البشر في العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، ولكنها جيدة مثل البشر في أداء العديد من المهام المهنية والأكاديمية".

ويمكنها "على سبيل المثال، اجتياز الامتحان لتصبح محامية بدرجة جيدة مثل أعلى 10% من الناجحين، فيما كانت النسخة السابقة (GPT 3.5) في مستوى أدنى 10%".

تثير خوارزمية "ChatGPT" الكثير من الحماسة والجدل أيضًا لأن الوصول إليها مجاني ويستخدمها الملايين حول العالم لكتابة مقالات أو سطور من الشيفرة البرمجية أو الإعلانات أو حتى ببساطة لاختبار قدراتهم.

وأثبتت شركة "OpenAI" التي تلقت مليارات الدولارات من مايكروسوفت أنها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال نماذج إنشاء النصوص وكذلك الصور، من خلال برنامج "DALL-E" الذي طورته.

وقال رئيس الشركة سام التمان، مؤخرًا، إن العمل جارٍ على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي "العام"، أي البرمجيات ذات القدرات الإدراكية البشرية.