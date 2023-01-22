تصفح دون إعلانات.. ماسك يعلن عن خدمة مدفوعة جديدة في تويتر

وأشار إلى أن الشبكة ستتيح "اشتراكا أعلى سعرا لا يتضمن أي إعلانات".

وسيكون هذا تغييرا جذريا في نموذج الأعمال في "تويتر" التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لـ"تويتر" مؤخرا، بعد أن طرد ماسك نحو نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 في أواخر العام الماضي.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.