تصفح دون إعلانات.. ماسك يعلن عن خدمة مدفوعة جديدة في تويتر
أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك، في سلسلة تغريدات يوم السبت، أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماما من الإعلانات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعا اقتصاديا ضبابيا منذ استحواذ ماسك عليها في تشرين الأول/أكتوبر.
وكتب ماسك على حسابه على "تويتر" السبت: "الإعلانات متكررة جدا على تويتر وكبيرة جدا.. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معا في الأسابيع المقبلة".
وأشار إلى أن الشبكة ستتيح "اشتراكا أعلى سعرا لا يتضمن أي إعلانات".
وسيكون هذا تغييرا جذريا في نموذج الأعمال في "تويتر" التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.
لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لـ"تويتر" مؤخرا، بعد أن طرد ماسك نحو نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 في أواخر العام الماضي.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.
وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وإن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة "Twitter Blue -تويتر بلو"، التي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.
وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"، بحسب موقع الشركة.
وتتوفر اشتراكات أيضًا مقابل 8 دولارات شهريا أو 84 دولارا في السنة بسعر مخفض.