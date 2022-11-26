ماسك يستعين بمخترق "أبل" و"بلاي ستيشن" لإصلاح ميزة البحث على "تويتر"

وكان هوتز صغيرًا جدًا عندما حصل على شهرته في سن السابعة عشرة، وفي ذلك الوقت، أصبح أول شخص في العالم يكسر حماية آي أو إس (آي أو أس جيلبريك)، حيث أزال القيود التي تفرضها شركة أبل على الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس.

وسمح كسر الحماية للمستخدمين بالحصول على صلاحيات الجذر (root access) للنظام، مما يسمح لمستخدمي آي أو إس بتحميل تطبيقات وإضافات وثيمات غير متوفرة في متجر تطبيقات أبل.