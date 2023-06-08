تقرير: الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر "هواوي" في بناء شبكات الجيل الخامس

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي قد يُلزم الدول الأعضاء بحظر استخدام معدات هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس، استجابة للمخاوف حيال التهديدات الأمنية التي تُشكّلها الشركات الصينية.

ووفق تقرير للصحيفة، فإن مفوض الاتحاد الأوروبي للأسواق الداخلية، تيري بريتون، أبلغ وزراء الاتصالات الأوروبيين بأن ثلث دول الاتحاد الأوروبي فقط فرضت حظرًا على هواوي في مناطق حرجة.

لكن التقرير أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر فعليًا بفرض حظر إلزامي على الدول الأعضاء، وذلك لمنعها من التعاون مع شركات الاتصالات الصينية، باعتبار أن التوجيهات السابقة الصادرة عام 2020 لم تصل إلى مستوى الحظر الكامل.