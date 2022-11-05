جاك دورسي مؤسس تويتر يشيد بـ"صمود" موظفي الشركة

أشاد جاك دورسي، السبت، بصمود موظفي شركة "تويتر" غداة طرد نصف موظفي هذه الشبكة الاجتماعية التي شارك في تأسيسها عام 2006 وغادرها قبل سنة، قائلاً: "الأشخاص في تويتر، القدماء والحاليون، أقوياء وصامدون".

وأضاف: "سيجدون دائماً طريقة (للنهوض) بغض النظر عن مدى صعوبة اللحظة".

وكان العديد من الموظفين ينتظرون ردّ فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي، في الوقت الذي تولّى إيلون ماسك إدارة المنصّة قبل أسبوع.

وفُصل، الجمعة، حوالي نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة.

وقال جاك دورسي: "أُدرك أنّ كثيرين بينكم غاضبون منّي. أتحمّل المسؤولية أمام كلّ الذين باتوا في هذا الموقف.. لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة، أعتذر عن ذلك".

وكان دورسي قد غادر مجلس إدارة المؤسسة في العام 2022، بعدما سلّم منصب المدير التنفيذي إلى باراغ أغراوال المدير التكنولوجي السابق في المجموعة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

واشترى إيلون ماسك "تويتر" في 27 تشرين الأول/أكتوبر. وقام على الفور بحل مجلس الإدارة وطرد أغراوال وغيره من كبار المسؤولين.

كذلك، أخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جداً.