الأوساط العلمية قلقة من أن تخسر تويتر

يُكثّف أطباء طوارئ وآخرون متخصصون في الفيروسات أو الأوبئة منذ أيام جهودهم عبر تويتر لإعلام المستخدمين بكيفية متابعتهم عبر منصات أخرى في حال تعطّلت الشبكة الاجتماعية التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك.

وسرّحت منصة الطائر الأزرق نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص، فيما تخلّى عن العمل فيها مئات آخرون؛ مما أثار مخاوف في شأن قدرة الشبكة على الاستمرار.

ومن جهة ثانية، تطرح الشخصية المتقلّبة لمالك تويتر الجديد مخاوف من اتخاذ قرارات من شأنها أن تغيّر جوهر المنصة بصورة كبيرة.

ومنذ جائحة كوفيد-19، لجأ عدد كبير من الخبراء الصحيين إلى تويتر متّخذين منه أداة جدية للحصول على معلومات ومشاركة أبحاثهم وإيصال رسائل مرتبطة بالصحة العامة، وحتى إقامة علاقات عمل مع زملائهم.

واعتبر عالم الفيروسات لدى جامعة مانيتوبا الكندية جايسن كيندراتشوك، أنّ الجائحة شكلت "نقطة تحوّل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للباحثين".