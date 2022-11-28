"عصابات الهاكرز".. وباء يتفشى سريعا في أفريقيا
تنتشر عصابات القراصنة والاحتيال الرقمي المنظمة كالوباء في جميع أنحاء أفريقيا، مستغلة الفرص الجديدة التي خلقتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الجارية، لجمع مبالغ فلكية دون القبض عليها، وفق ما كشفت تقارير حديثه.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الخبراء يحذرون من أن هذا النمو في وجود القراصنة سيكون له تأثير مباشر على بقية العالم، حيث لا تقتصر هذه الهجمات على منطقة محددة فقط.
ويعتقد الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في الجرائم الإلكترونية في أفريقيا هي نتيجة للنمو السريع في استخدام الإنترنت، في وقت تعاني منه قوات الشرطة وأنظمة العدالة الجنائية من الضعف؛ بسبب العواقب الاقتصادية لسلسلة التحديات الكبرى التي واجهتها.
من جانبه، قال البروفيسور لاندري سيني، الزميل الأول في معهد بروكينغز ومؤلف تقرير حديث عن المشكلة: "عمل وباء كورونا العالمي على تسريع عملية الرقمنة في جميع أنحاء العالم، لكن مع انتقال العديد من جوانب الحياة إلى عالم الإنترنت، أصبح مجرمو الإنترنت يفضلون استهداف بعض الدول الأفريقية، مسببين خسائر فادحة".
وأوضح محللون في المنظمة أن وباء كورونا أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك تضاعف الهجمات التي تستهدف منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأبرزت عملية كبرى أجريت في وقت سابق من هذا الشهر بتنسيق الإنتربول في 14 دولة، حجم تهديد الجرائم الإلكترونية في أفريقيا وخارجها.
وألقت السلطات القبض على أكثر من 70 من القراصنة على صلة بشبكة إجرامية نيجيرية شهيرة باسم الفأس الأسود (Black Axe) في جنوب أفريقيا، نيجيريا، ساحل العاج، أوروبا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
وقال روي كوركوران، رئيس مركز الجرائم المالية ومكافحة الفساد في الإنتربول: "الأمر أكبر بكثير من هذه الدول الـ 14، فنحن نتعامل مع شبكة دولية عالية التنظيم، هؤلاء ليسوا مجرد مجرمين انتهازيين، فنحن نرصد وجودهم في جميع أنحاء العالم".
وأوضح مسؤول سابق في المخابرات الجنائية في جنوب أفريقيا أن عمليات مثل حملات الاعتقال التي تمت في وقت سابق من هذا الشهر لن تؤثر في هذه المنظمات المعقدة وواسعة النطاق، حيث يمكن اعتبارها مجرد عقبة صغيرة تبطئ ولا توقف نشاطها الإجرامي.
وحرمت تلك الإجراءات من بعض رأس المال الذي يمكنهم إعادة استثماره في أشكال أخرى من الجريمة، مثل إجبار النساء في غرب أفريقيا على العمل في الدعارة في أوروبا، أو شراء الأسلحة أو تزايد الاتجار الدولي بالمواد المخدرة.
ووفقا للخبراء، تتضمن العديد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في أفريقيا استخدام مواقع وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت لاستدراج الضحايا إلى علاقات رومانسية وهمية من أجل الحصول على أموال أو معلومات شخصية ومالية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، تم اعتقال 7 أعضاء من منظمة الفأس الأسود ومتآمر في كيب تاون جمعوا 4 ملايين دولار من حوالي 100 ضحية أمريكية خلال عقد من الاحتيال.
وحذر خبراء الإنتربول من أن الفرص المتزايدة، مثل تزايد فرص غسيل الأموال وضعف منظمات إنفاذ القانون وضعف التنسيق الدولي، مكنت منظمات الجريمة السيبرانية المنظمة توسيع وتكثيف نشاطها في العقد الماضي، وخاصة في السنوات الـ 5 الماضية.