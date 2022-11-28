"عصابات الهاكرز".. وباء يتفشى سريعا في أفريقيا‎‎

تنتشر عصابات القراصنة والاحتيال الرقمي المنظمة كالوباء في جميع أنحاء أفريقيا، مستغلة الفرص الجديدة التي خلقتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الجارية، لجمع مبالغ فلكية دون القبض عليها، وفق ما كشفت تقارير حديثه.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن الخبراء يحذرون من أن هذا النمو في وجود القراصنة سيكون له تأثير مباشر على بقية العالم، حيث لا تقتصر هذه الهجمات على منطقة محددة فقط.

ويعتقد الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة في الجرائم الإلكترونية في أفريقيا هي نتيجة للنمو السريع في استخدام الإنترنت، في وقت تعاني منه قوات الشرطة وأنظمة العدالة الجنائية من الضعف؛ بسبب العواقب الاقتصادية لسلسلة التحديات الكبرى التي واجهتها.