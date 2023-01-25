المشتركون يشبهونها بمنطقة حرب.. نتفلكس تبدأ تصوير "لعبة الحبار" الواقعية (صور)

بدأت منصة نتفلكس الترفيهية تصوير أولى حلقات مسابقة "لعبة الحبار" الواقعية، والمأخوذة عن أحداث قصة المسلسل الكوري الجنوبي القاتلة، الذي يحمل نفس الاسم، وصدر عام 2021.

ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "نتفلكس تصور سرا المسابقة في إستوديوهات كاردنغتون، التي شغلت سابقا موقع سلاح الجو الملكي البريطاني قرب مدينة بيدفورد البريطانية"، حيث شهد تصوير العديد من أفلام الخيال العلمي السينمائية مثل "باتمان" و"حرب النجوم".