المشتركون يشبهونها بمنطقة حرب.. نتفلكس تبدأ تصوير "لعبة الحبار" الواقعية (صور)
بدأت منصة نتفلكس الترفيهية تصوير أولى حلقات مسابقة "لعبة الحبار" الواقعية، والمأخوذة عن أحداث قصة المسلسل الكوري الجنوبي القاتلة، الذي يحمل نفس الاسم، وصدر عام 2021.
ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "نتفلكس تصور سرا المسابقة في إستوديوهات كاردنغتون، التي شغلت سابقا موقع سلاح الجو الملكي البريطاني قرب مدينة بيدفورد البريطانية"، حيث شهد تصوير العديد من أفلام الخيال العلمي السينمائية مثل "باتمان" و"حرب النجوم".
وأطلقت نتفلكس الجولة الأولى من المسابقة صباح يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 456 متنافسا للفوز بجائزة قياسية تبلغ 3.7 مليون جنيه إسترليني، والذين قدموا من دول مختلفة تشمل بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.
وزود كافة المشتركين بملابس حرارية وبدلة رياضة خضراء اللون، كما تتضمن المسابقة الدمية المرعبة، وذلك على غرار المشهد التمثيلي لفيلم "لعبة الحبار".
وتنطوي اللعبة على وقوف المشتركين لنصف ساعة دون حراك في الطقس المتجمد، والذي تبلغ حرارته (-3) درجة مئوية، وعندما تغني الدمية يمكنهم التحرك.
وفي حال تحركوا دون أن تغني الدمية فهم بذلك يغادرون اللعبة، حيث يرتدي كافة المشتركين سترات دم تحت ملابسهم، والتي تنفجر تلقائيًا إذا تم القبض عليهم وهم يتحركون، ليبدو كأنهم قد أصيبوا بطلقة نارية ويصبحون بذلك خارج اللعبة.
واستبعدت المسابقة في أولى جولاتها بالفعل المئات من المشتركين.
وقال عدد من المشتركين في المسابقة لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الثلاثاء، إنهم يتنافسون في اللعبة وسط أجواء مروعة شبيهة بمنطقة حرب.
وكشف أحد المشتركين أن العديد من المتنافسين نقلوا خارج اللعبة على نقالات، لأنهم لم يستطيعوا مقاومة الجو شديد البرودة في الموقع، والذي أصابهم بالإنهاك والتجمد، بينما اضطر آخرون إلى الزحف حتى النهاية، مضيفًا أنه "إذا اعترضنا على ذلك فسنصبح خارج التنافس".
وقال مشترك ثان للصحيفة البريطانية: "حتى لو بدأنا نشعر بانخفاض غير طبيعي في حرارة الجسم، فنحن على استعداد للبقاء لأطول فترة ممكنة للفوز بالجائزة، وبعض المشتركين كانوا يرتجفون ولا يستطيعون تحريك أقدامهم بسبب الطقس المتجمد حيث كانوا يزحفون للوصول إلى النهاية".
وحسب نتفليكس، فقد تم اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان تنفيذ المسابقة بأمان، حيث تم تجهيز جميع المشتركين قبل عدة أسابيع من انطلاقها على أنهم سيتنافسون في ظروف شديدة البرودة.
ومن المقرر أن يستمر تصوير كافة جولات المسابقة حتى الشهر المقبل.